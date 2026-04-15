Команда АПЛ вже розпочала пошуки на заміну Андоні Іраолі.

Борнмут вже розпочав пошуки та оцінку потенційних кандидатів на посаду головного тренера команди після оголошення про те, що цю посаду наприкінці сезону залишить Андоні Іраола.

За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, на даний момент керівництво "вишень" розглядає кандидатури колишнього наставника Лейпцига Марко Розе, а також Кірана Маккенну з Іпсвіча та Іньїго Переса з Райо Вальєкано.

Розе залишив Лейпциг у березні минулого року, провівши з командою останні три роки. До цього він тренував Боруссію Д, Боруссію М, Зальцбург та Лок Лейпциг.

Після 32 турів Борнмут набрав 45 очок і посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ. Свій наступний матч "вишні" проведуть проти Ньюкасла – гра запланована на 18 квітня.