Нападник Марселя Мейсон Грінвуд зацікавив паризький гранд після вражаючого сезону, проте перешкодою для трансферу може стати висока вартість англійця.
Мейсон Грінвуд, Getty Images
01 травня 2026, 16:48
Нападник Марселя Мейсон Грінвуд зацікавив ПСЖ. Англієць провів черговий вражаючий сезон у Франції, тому його регулярно пов'язують із можливим переходом до топклубу.
За відомостями журналіста Екрема Конура, за форварда готовий поборотися ПСЖ. Проблемою може стати цінник: очікується, що "провансальці" запросять за свою зірку понад 80 млн євро.
У сезоні-2025/26 Мейсон Грінвуд відзначився 25 забитими голами та десятьма результативними передачами у 42 матчах за Марсель. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість вихованця Манчестер Юнайтед у 55 млн євро. ПСЖ розглядає гравця як потенційне підсилення атаки, проте фінансові вимоги суперника залишаються високими.
