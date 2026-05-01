Нападник Марселя Мейсон Грінвуд зацікавив ПСЖ. Англієць провів черговий вражаючий сезон у Франції, тому його регулярно пов'язують із можливим переходом до топклубу.

За відомостями журналіста Екрема Конура, за форварда готовий поборотися ПСЖ. Проблемою може стати цінник: очікується, що "провансальці" запросять за свою зірку понад 80 млн євро.

У сезоні-2025/26 Мейсон Грінвуд відзначився 25 забитими голами та десятьма результативними передачами у 42 матчах за Марсель. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість вихованця Манчестер Юнайтед у 55 млн євро. ПСЖ розглядає гравця як потенційне підсилення атаки, проте фінансові вимоги суперника залишаються високими.

