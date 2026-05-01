Італійський клуб розпочав роботу над трансфером юного захисника мадридців, використовуючи вже перевірену модель переходу з правом зворотного викупу.

Правий захисник мадридського Реала Хесус Фортеа може перебратися до Комо. Італійський клуб уже працює над трансфером 19-річного футболіста, який виступає за дубль "вершкових", інформує журналіст Ніколо Скіра.

Керівництво мадридського гранда має намір включити в угоду опцію зворотного викупу за невелику суму. За аналогічною схемою до Комо раніше переходили Ніколас Пас та Хакобо Рамон, які досягли успіху в Італії. Тепер ці гравці всерйоз розраховують на повернення до Мадрида вже як потенційні виконавці основної обойми.

У сезоні-2025/26 Хесус Фортеа, якого портал Transfermarkt оцінює у 3 млн євро, провів 20 матчів за Кастілью, відзначившись двома гольовими передачами. За першу команду Реала захисник поки не дебютував.