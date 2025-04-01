Англія

Нововведення почне працювати з 12 квітня, починаючи з 32-го туру чемпіонату Англії.

Англійська Прем'єр-ліга офіційно оголосила про впровадження напівавтоматичної технології офсайду (SAOT) з 12 квітня. Це рішення ухвалене після успішного тестування в Кубку Англії та підготовчих випробувань у матчах АПЛ.

Нова система автоматизує ключові елементи визначення офсайду та допомагатиме відеоарбітрам (VAR) у швидкому й точному прийнятті рішень. Вона використовує оптичне відстеження гравців та створює віртуальні графічні лінії, які покращать перегляд матчів як на стадіоні, так і в телевізійних трансляціях.

SAOT працюватиме в ситуаціях із мінімальними офсайдними положеннями: система самостійно визначатиме момент удару по м’ячу (kick point) та автоматично створюватиме офсайдні лінії. Це суттєво скоротить час на прийняття рішень і зробить їх більш точними та послідовними.

Технологія розроблена у співпраці з PGMOL та Genius Sports і стане важливою частиною процесу відеоповторів в АПЛ.