Німеччина

Український захисник отримав пошкодження на початку товариського поєдинку проти Рот-Вайс Ессен.

Менхенгладбахська Боруссія здобула перемогу над Рот-Вайс Ессен з рахунком 2:1 у передсезонному контрольному матчі. Проте для українських вболівальників та тренерського штабу німецького клубу цей спаринг був затьмарений неприємним інцидентом.

26-річний український правий захисник Юхим Конопля, який нещодавно приєднався до команди, вийшов у стартовому складі жеребців. Але його виступ тривав недовго: вже на 10-й хвилині зустрічі він став жертвою грубого підкату від гравця суперників Франсі Буебарі. Після падіння українець залишився лежати на газоні, тримаючись за праве коліно.

Партнери по команді миттєво сигналізували лаві запасних про серйозність ситуації — оборонець не міг самостійно продовжити гру. Отримавши першу медичну допомогу, Конопля накульгуючи залишив поле на 12-й хвилині.

Ойген Полянський, який очолює команду, прокоментував стан українського легіонера після матчу, висловивши стримане занепокоєння:

"Одразу після гри важко поставити точний діагноз. Але якщо знаєш, наскільки він витривалий хлопець, і він сам каже, що не може продовжувати, то це означає, що справді не може. Сподіваюся, все не настільки серйозно. Він відчуває дискомфорт у внутрішній звʼязці. Це ще не обовʼязково означає щось серйозне, але, звісно, поки що це не найкращі новини", — заявив керманич.

Нагадаємо, що Юхим Конопля перейшов до Боруссії Менхенгладбах наприкінці травня на правах вільного агента, закінчивши свої виступи за донецький Шахтар. Українець вже встиг успішно дебютувати за новий клуб у контрольному поєдинку проти Вупперталя, який завершився розгромною перемогою гладбахців з рахунком 6:0.

Наразі подальші терміни відновлення захисника залежатимуть від результатів детального медичного обстеження.