Німеччина

Експівзахисник Лейпцига, дортмундської Борусії та Баєра достроково завершив кар'єру через втрату найближчих людей. Тепер словенець знаходить спокій на сімейній фермі в Іспанії, але не виключає повернення у футбол.

Життя 35-річного словенського футболіста Кевіна Кампля зазнало кардинальних змін. Замість виснажливих тренувань, тисяч уболівальників та боротьби за трофеї, колишній півзахисник проводить свої дні серед фруктових дерев та овочевих грядок на сонячній Мальорці.

Кампль достроково розірвав контракт із Лейпцигом та завершив професійну кар'єру в січні 2026 року. Такому рішенню передував один із найважчих періодів у його житті. У жовтні 2025 року від серцевого нападу раптово помер його 51-річний старший брат Секі, якого Кевін вважав своїм найкращим другом та наставником.

Менш ніж за сім місяців після цього з життя пішов і батько футболіста, який тривалий час боровся з тяжкою хворобою. Після цих трагічних подій Кевін повернувся до рідного Золінгена, щоб бути поруч із родиною, а згодом ухвалив рішення залишити великий футбол.

"У мене був просто жахливий рік — інакше й не скажеш. Життя має тривати, хоча прийняти все, що сталося, дуже важко. Але тиша та спокій на Мальорці пішли на користь усій нашій родині", — зізнався Кампль.

Разом із дружиною Ванессою та двома синами, Джорді і Луїсом, колишній гравець переїхав на сімейну фінку (заміську садибу) на Мальорці. Цей будинок з'явився в житті футболіста ще задовго до завершення кар'єри — свого часу острів йому порекомендував тренер Рогер Шмідт.

Тепер Кевін повністю присвятив себе садівництву. На його ділянці ростуть кавуни, дині, помідори, цибуля, перець, лимони, сливи та нектарини. Родина також налагодила виробництво власної оливкової олії. За словами Кампля, любов до землі допомагала йому відпочивати від шаленого ритму професійного спорту ще під час виступів за клуб.

Незважаючи на тихий відхід зі спорту, словенець організував яскраве прощання для вболівальників Лейпцига. Він безкоштовно пригостив фанатів 4444 літрами пива та безалкогольного шприцера. Ця символічна цифра була обрана не випадково, адже більшість своєї кар'єри гравець виступав під номером 44.

Загалом Кевін Кампль віддав німецькому клубу вісім з половиною років свого життя.За цей час він провів 283 матчі та здобув два Кубки Німеччини (у 2022 та 2023 роках). До цього півзахисник також встиг зіграти 19 матчів за дортмундську Борусію та 72 поєдинки за леверкузенський Байєр.

Сьогодні Кампль продовжує активно стежити за результатами Лейпцига і регулярно навідується до міста. Більше того, словенець натякає, що його футбольна історія ще не закінчена. На запитання, де він бачить себе через п'ять років, Кевін з посмішкою відповів, що цілком уявляє себе тренером у системі Лейпцига.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естев офіційно став гравцем РБ Лейпциг.