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Данський нападник пройде медогляд протягом 24 годин на тлі перебудови команди після продажу Дайдзена Маеди.

Головний тренер Селтіка Мартін О'Ніл підтвердив, що нападник норвезького Буде-Глімт Каспер Гег має пройти медичне обстеження в шотландському клубі найближчої доби. Цей крок наближає чемпіонів Шотландії до завершення рекордної для клубу угоди на суму 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Чутки щодо переходу 25-річного гравця збірної Данії тривали вже кілька місяців. Ситуація прояснилася після суботньої нічиєї 2:2 у передсезонному товариському матчі проти італійського Мілана на Селтік Парк. Відповідаючи на запитання журналістів щодо статусу трансферу, О'Ніл висловив оптимізм:

"Так, я сподіваюся, що це станеться. Я думаю, що є велика ймовірність цього але поки він насправді не підпише та не скріпить угоду печаткою, все ще залишається дещо невизначеним. Проте справа, безумовно, просувається", — зізнався керманич.

Коли тренера запитали про чутки щодо неминучого медогляду гравця, він додав:

"Так, очевидно, що так. Я думаю, що він пройде його протягом наступних 24 годин".

Новина про швидке приєднання Хога стала ковтком свіжого повітря для керівництва Селтіка. Рада директорів та менеджерський штаб опинилися під значним тиском після того, як у суботу клуб продав улюбленця вболівальників Дайдзена Маеду до англійського Іпсвіч Таун.

Трансферна кампанія шотландського гранда цього літа поки що виглядає досить скромною — до цього клуб підписав лише одного гравця. Втім, новачок команди, колумбійський форвард Каміло Дуран, вже встиг яскраво заявити про себе, відзначившись трьома забитими голами у трьох передсезонних матчах.

Окрім Гега, Селтік також активно пов'язують із 22-річним німецьким півзахисником Мікою Бауром, який виступає за Падерборн. Проте Мартін О'Ніл відмовився коментувати ці чутки:

"Цього я справді не можу вам сказати на даний момент. Я готувався до цієї гри. Подивлюся, де ми будемо завтра. У нас є ще кілька речей у плані, які можуть втілитися в життя, що було б чудово для нас", — наголосив спеціаліст.

Очікується, що офіційне оголошення про підписання Каспера може з'явитися вже найближчими днями, як тільки гравець успішно завершить усі медичні процедури.