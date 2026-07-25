Іспанія

Мадридський клуб готує нову пропозицію для РБ Лейпциг після відмови продати івуарійського вінгера за 100 мільйонів євро,

Мадридський Реал зробив важливий крок на шляху до підписання зіркового вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, іспанський гранд досяг усної домовленості з гравцем щодо умов особистого контракту. Івуарієць вже дав мадридцям зелене світло на перехід.

Раніше керівництво Лейпцига відхилило стартову пропозицію мадридців, яка складала 90 мільйонів євро фіксованим платежем та ще 10 мільйонів євро у вигляді бонусів. Проте Реал, відчуваючи впевненість після згоди самого гравця, не планує відступати і найближчим часом надішле німецькому клубу нову, покращену пропозицію, щоб остаточно закрити угоду.

Ситуація на трансферному ринку залишається максимально напруженою через активність Парі Сен-Жермен, який не збирається здаватися без бою: Ще в червні парижани так само успішно узгодили особисті умови контракту з Діоманде.

Після того, як у боротьбу активно включився Реал, ПСЖ відновив контакти з гравцем та клубом. Протягом останніх 12 годин французький гранд веде інтенсивні переговори, намагаючись перехопити ініціативу та переконати Лейпциг.

Нагадаємо, Минулий сезон став для гравця збірної Кот-д'Івуару надзвичайно успішним. Він продемонстрував вражаючу результативність, записавши до свого активу 13 забитих м'ячів та 10 результативних передач у 36 матчах за биків.

Контракт з биками розрахований до літа 2030 року. Трансфермаркт оцінює футболіста в 90 млн євро. Також на рахунку 19-річного вінгера 4 матчі та одна результативна передача на цьогорічному мундіалі.