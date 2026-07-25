Італія
25 липня 2026, 22:16
Рома розпочала переговори щодо трансферу Сантьяго Кастро
Аргентинський нападник уже погодився на перехід, клуби обговорюють умови угоди.
Сантьяго Кастро, gettyimages
25 липня 2026, 22:16
Рома веде переговори з Болоньєю щодо трансферу нападника Сантьяго Кастро. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 20-річний аргентинський форвард уже дав згоду на перехід до римського клубу. Наразі сторони перебувають на стадії переговорів щодо суми трансферу. Після досягнення домовленості між клубами угода перейде до фінального етапу.
У Ромі розглядають Кастро як одного з головних кандидатів на посилення атакувальної лінії перед стартом нового сезону. За минулий сезон Сантьяго зіграв 51 матч, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.