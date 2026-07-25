Італія

Рома розпочала переговори щодо трансферу Сантьяго Кастро

Аргентинський нападник уже погодився на перехід, клуби обговорюють умови угоди.

Сантьяго Кастро, gettyimages

Рома веде переговори з Болоньєю щодо трансферу нападника Сантьяго Кастро. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, 20-річний аргентинський форвард уже дав згоду на перехід до римського клубу. Наразі сторони перебувають на стадії переговорів щодо суми трансферу. Після досягнення домовленості між клубами угода перейде до фінального етапу.



У Ромі розглядають Кастро як одного з головних кандидатів на посилення атакувальної лінії перед стартом нового сезону. За минулий сезон Сантьяго зіграв 51 матч, забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.