Інше

Норвезький нападник Йонатан Браут Брунес приєднався до чеського гранда за 6 мільйонів євро та готується до кваліфікації Ліги чемпіонів.

Празька Спарта офіційно оголосила про підписання 25-річного норвезького центрального нападника Йонатана Браута Брунеса, який є двоюрідним братом суперзірки Манчестер Сіті Ерлінга Голанда.

Гравець перейшов із польського клубу Ракув (Ченстохова) та уклав із чеським чемпіоном багаторічний контракт. Офіційно фінансові деталі угоди не розголошуються, однак, за інформацією польських ЗМІ, трансфер обійшовся Спарті у 6 мільйонів євро.

За останні два роки Брунес зарекомендував себе як надзвичайно плідний нападник, відзначившись 40 забитими голами у всіх турнірах. До виступів у Польщі він також грав за бельгійський Леве та норвезькі клуби вищого дивізіону Стремсгодсет і Ліллестрем.

Спортивний директор Спарти, колишній відомий півзахисник лондонського Арсенала Томаш Росіцкі, високо оцінив новачка команди:

"За останні два сезони Джонатан забив 40 голів у всіх змаганнях, довівши, що він надійний та досвідчений завершувач атак. Його здатність забивати різними способами в поєднанні з універсальністю робить його нападником, який може бути ефективним у різних тактичних системах і проти різних типів суперників", — заявив чех.

Росіцкі також відзначив високий футбольний інтелект норвежця:

"Він вміє знаходити простір між лініями та може зробити свій внесок у розвиток гри команди. Водночас він чудово діє на лінії офсайду та робить прориви за спини захисту", — додав Томаш.

Йонатан — не єдиний представник своєї великої родини у професійному футболі. Окрім всесвітньо відомого Ерлінга Холанда, спортивні традиції продовжують:

Емма Браут Брунес (сестра Йонатана) — виступає на позиції захисниці за жіночий клуб Брондбю. Альберт Браут Тьяланд (ще один двоюрідний брат) — провів чотири роки в норвезькому Мольде, колишньому клубі Ерлінга.

Альф-Інге Голанд (дядько Йонатана та батько Ерлінга) — відомий у минулому гравець англійських Ноттінгем Форест, Лідс Юнайтед та Манчестер Сіті.

Вже наступного місяця Йонатан Браут Брунес матиме шанс проявити себе на найвищому європейському рівні — празька Спарта зустрінеться з французьким Ліоном у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Челсі відхилив нову пропозицію Комо щодо Чалоби.