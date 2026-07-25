Челсі повідомив Комо, що нової пропозиції в розмірі 25 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро у вигляді бонусів недостатньо для трансферу Трево Чалоби. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб оцінює 26-річного центрального захисника більш ніж у 30 мільйонів євро, тому переговори між сторонами тривають.

Водночас Комо розглядає й інші варіанти для підсилення центру оборони. У сезоні-2025/26 футболіст взяв участь у 47 матчах у складі Челсі в усіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами. 