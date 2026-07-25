Лондонський клуб вимагає понад 30 мільйонів євро за свого захисника.
Чалоба, gettyimages
25 липня 2026, 22:40
Челсі
повідомив Комо,
що нової пропозиції
в розмірі 25 мільйонів євро
плюс 5 мільйонів євро
у вигляді бонусів недостатньо для трансферу Трево Чалоби
. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо
.
За інформацією джерела, лондонський клуб оцінює 26-річного центрального захисника
більш ніж у 30 мільйонів євро
, тому переговори між сторонами тривають.
Водночас Комо розглядає й інші варіанти для підсилення центру оборони. У сезоні-2025/26 футболіст взяв участь у 47 матчах у складі Челсі в усіх турнірах, відзначившись трьома забитими м'ячами.