Англія

Football.ua представляє прев’ю поєдинку за Суперкубок Англії-2025, який відбудеться 10 серпня та розпочнеться о 17:00.

У головному передсезонному матчі англійського футболу на легендарному Вемблі зійдуться володар Кубка Англії Крістал Пелес та чемпіон Прем’єр-ліги Ліверпуль. Для "орлів" це історичний дебют у Суперкубку Англії, а для "червоних" — вже 25-та спроба завоювати трофей.

НЕДІЛЯ, 10 СЕРПНЯ, 17:00 ▪️ ВЕМБЛІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВИЙ АРБІТР: КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ: SETANTA SPORTS

Крістал Пелес входить у новий сезон у піднесеному настрої після історичної перемоги у фіналі Кубка Англії над Манчестер Сіті, яка принесла клубу перший великий трофей за 120 років. Це була вже четверта перемога в останніх шести матчах на Вемблі у нейтральному статусі, і вболівальники мріють, що успіх у травні стане лише початком нової ери. Амбітні підопічні Олівера Гласнера провели непоганий передсезонний цикл, обігравши Аугсбург (3:1) основним складом, і сподіваються поліпшити 12-те місце в АПЛ, а також закріпитися в єврокубках.

Утім, ситуація з європейською кампанією залишається невизначеною через апеляцію до CAS щодо пониження до Ліги конференцій. Це позначилося й на трансферах — лише два доволі скромні новачки (Вальтер Бенітес та Борна Соса), зате склад, який приніс тріумф у найстарішому футбольному турнірі, поки що збережений майже повністю. Головна зброя — креативний Еберечі Езе, автор переможного гола у фіналі та лідер атаки команди. Головний фундамент оборони лондонців — звісно, Марк Геї.

Для Ліверпуля цей матч — шанс додати 17-й Суперкубок до колекції та уникнути небажаного антирекорду: "червоні" ніколи не програвали на Вемблі двічі за один рік, але це все ж може статися сьогодні. Після березневої невдачі у фіналі Кубка ліги проти Ньюкасла команда Арне Слота тріумфально виграла Прем’єр-лігу, забезпечивши собі чемпіонський титул задовго до фінішу. У міжсезоння клуб активно підсилювався: Фрімпонг, Вірц, Керкез та Екітіке можуть дебютувати на офіційному рівні у важливому матчі, а Салах, як і раніше, залишається головною зіркою та загрозою в атаці.

Водночас передсезонка оголила проблеми в обороні: Ліверпуль не зберіг ворота “сухими” в жодному з п’яти спарингів, а незначні пошкодження у центрі захисту змусили тренера використовувати Робертсона та Ендо в незвичних ролях. І так, вищезгаданий Геї продовжує залишатися для мерсісайдців лише мрією на шпальтах газет із трансферними чутками, а рівень ротації на ЦЗ у чемпіонів Англії просто відсутній. Попри це, атакувальний арсенал Ліверпуля традиційно вражає, і Слот сподівається, що швидкість і креатив флангових гравців допоможуть зламати оборону суперника та зможуть щонайменше забити більше, ніж пропустити.

За версією букмекерів, сьогодні найбільші шанси на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.64, тоді як потенційний успіх Крістал Пелес оцінюється показником 5.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.45. На тріумф "червоних" у цілому дається кеф 1.35, а "орлів" — 3.45.