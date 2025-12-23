Англія

Каталонський клуб розглядає варіанти підсилення центру оборони через травму Андреаса Крістенсена.

У зимове трансферне вікно Барселона може підписати нового центрального захисника. "Синьо-гранатові" зіткнулися з кадровим дефіцитом на цій позиції після того, як лазарет команди поповнив данець Андреас Крістенсен.

Як повідомляє іспанське видання Sport, агенти та посередники вже запропонували каталонцям дві кандидатури для зміцнення оборонної лінії. Йдеться про Натана Аке з Манчестер Сіті та Акселя Дісасі, який виступає за Челсі.

Керівництво Барселони прийме рішення про трансфер лише у випадку, якщо обраний гравець повністю відповідатиме тактичним вимогам Ганса-Дітера Фліка. Наразі 30-річний Натан Аке оцінюється у 18 мільйонів євро, а ринкова вартість 27-річного Акселя Дісасі становить близько 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Барселона розраховує на повернення Араухо до кінця 2025 року.