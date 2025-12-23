Англія

Лондонський клуб виявив інтерес до універсального нападника Борнмута, який став відкриттям сезону в АПЛ.

Нападник Борнмута Антуан Семеньйо потрапив у сферу інтересів багатьох топ-клубів англійської Прем’єр-ліги. У гонку за гравця активного втрутився Челсі. Лондонський клуб уже зробив запит щодо умов можливого трансферу 25-річного футболіста.

Раніше преса активно пов’язувала форварда з такими грандами, як Ліверпуль, Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед. Семеньйо цінується своєю універсальністю, адже здатен якісно закрити три позиції в атаці — на обох флангах та на вістрі нападу.

На даний момент футболіст демонструє непогану результативність, ділячи третє місце у списку найкращих бомбардирів АПЛ із 8 забитими м’ячами.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем продовжує боротися за Семеньйо.