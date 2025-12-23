Англія

Йоахім Андерсен продемонстрував неймовірну стійкість у грі проти Ноттінгем Форест.

Центральний захисник Фулгема Йоахім Андерсен став головною темою обговорень після того, як камери зафіксували наслідки його зіткнення з суперником в матчі англійської Прем'єр-ліги між лондонцям та Ноттінгем Форест.

На 24-й хвилині поєдинку гра була призупинена через травму данця. Кадри трансляції шокували вболівальників: палець Андерсена був вивернутий у неприродному напрямку, а кістка буквально вискочила зі свого місця. Навіть коментатори Sky Sports не стримали емоцій, назвавши побачене жахливим видовищем.

Проте сам футболіст зберіг спокій. Під наглядом медичного штабу вивихнуту кістку вправили на місце прямо на газоні Крейвен Коттедж. Андерсен лише дозволив медикам накласти щільну пов’язку, після чого підвівся і продовжив гру, відігравши важливу роль у захисті своєї команди.

Фулгем здобув перемогу з рахунком 1:0 завдяки влучному пенальті Рауля Хіменеса. Соціальні мережі вибухнули коментарями захоплення, називаючи Андерсена прикладом справжнього професіоналізму.

Головний тренер дачників Марку Сілва після матчу відзначив менталітет свого лідера оборони, підкресливши, що саме такі моменти об'єднують команду та ведуть її до успіху.