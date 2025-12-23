Англія

Франкфуртський клуб орендує данського нападника Вільяма Осулу з правом викупу.

Данський форвард Вільям Осула, права на якого належать англійському Ньюкаслу, може змінити АПЛ на німецьку Бундеслігу. Про це у своїх соціальних мережах повідомляє інсайдер Екрем Конур.

Згідно з інформацією джерела, новим місцем роботи гравця має стати франкфуртський Айнтрахт. Сторони планують оформити перехід уже під час січневого трансферного вікна. Німецький клуб орендує нападника до завершення сезону-2025/26, при цьому угода передбачатиме опцію подальшого викупу прав на футболіста.

Осула приєднався до "сорок" влітку минулого року, а його чинний контракт із англійським клубом розрахований до 2029 року. Ринкова вартість форварда наразі оцінюється у 15 мільйонів євро.

