Англія

Лондонський клуб розглядає 20-річного захисника як частину довгострокового проєкту.

Лондонський Челсі має право відкликати свого захисника Аарона Ансельміно з оренди в дортмундській Боруссії вже під час зимового трансферного вікна. Про це повідомляє Sky Sport.

За інформацією джерела, у Боруссії немає жодних шансів оформити повноцінний трансфер 20-річного футболіста наступного літа. Клуб із Дортмунда розглядає орендну угоду без опції викупу.

У Челсі Ансельміно вважають важливою частиною довгострокового проєкту. Опція дострокового відклику дає лондонцям необхідну гнучкість: клуб може або повернути захисника до свого складу вже взимку, або дозволити йому дограти сезон у Німеччині. Водночас у будь-якому випадку після завершення терміну оренди футболіст повернеться на Стемфорд Брідж.

У цьому сезоні Ансельміно взяв участь у дев'яти іграх за Боруссію Дортмунд, один гол та одна результативна передача.