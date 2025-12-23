Англія

Діант Рамай став пріоритетною ціллю Мікеля Артети для посилення конкуренції Давіду Раї.

Лондонський Арсенал серйозно налаштований зміцнити воротарську позицію вже у найближче трансферне вікно.

За повідомленням інсайдера Крістіана Фалька, об’єктом пильної уваги канонірів став 24-річний німецький голкіпер Діант Рамай.

Права на футболіста належать дортмундській Боруссії, проте поточний сезон він проводить в оренді за Гайденгайм. Саме туди Арсенал неодноразово відправляв своїх скаутів, щоб оцінити прогрес гравця.

Повідомляється, що лондонці активізували свій інтерес після позитивних звітів про гру Рамая в Бундеслізі. Рамай перейшов до Дортмунда з Аякса у лютому 2025 року за суму понад 5 млн євро, але одразу відправився за ігровою практикою.

Клуб шукає надійного конкурента для Давіда Раї, і молодий німець вважається ідеальним варіантом завдяки своєму віку та потенціалу. Діант Рамай привернув увагу топ-клубів своєю впевненою грою на лінії та холоднокровністю під пресингом.

У цьому сезоні німець відіграв 15 ігор, в яких встиг отримати одну жовту картку. Діант має доволі середній показник сейвів, а саме 58%