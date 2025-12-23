Німеччина

Відступні в 65 млн євро і початок дії клаусули в 2027 році можуть стати компромісом.

Мюнхенська Баварія розглядає можливість поступки своєму захиснику Дайо Упамекано, щоб нарешті укласти новий контракт. За інформацією Bild, сторони вже досягли принципової домовленості щодо фінансових умов, проте головною перешкодою залишається пункт про відступні.

Агенти Упамекано наполягають на сумі близько 65 млн євро, яка мала б діяти вже з першого року після підписання нового контракту (2027 рік). Раніше клуб пропонував, щоб клаусула активувалася лише через рік.

Зараз Баварія розглядає можливість задовольнити умову гравця, що дозволить підписати угоду та зберегти Упамекано щонайменше ще на рік. У разі його переходу в інший клуб мюнхенці отримають 65 млн євро.

З огляду на інтерес з боку таких клубів, як Реал і ПСЖ, керівництву Баварії, можливо, доведеться піти на компроміс не лише у фінансових і спортивних аспектах, а й у деталях контракту.