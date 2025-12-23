Англія

Керманич Ноттінгем Форест відмовився наслідувати приклад Пепа Гвардіоли

Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч закликав своїх підопічних проявити розсудливість під час різдвяних свят.

На відміну від свого колеги з Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, який запровадив обов'язкове зважування гравців після повернення з вихідних, Дайч вирішив не вдаватися до подібних санкцій.

Напередодні суботнього очного протистояння між лісниками та містянами, Дайч з іронією прокоментував підхід опонента: " Як гадаєте, Пеп зважує сам себе?". Попри жарти, тренер наголосив на серйозному ставленні до статусу гравців.

За словами Дайча, у паспорті кожного гравця написано професійний футболіст, і це слово має бути визначальним. На думку фахівця, гравці сучасних академій чудово знають, як правильно харчуватися та відновлюватися, тому тотальний контроль не завжди є ефективним.

"Я не проти, щоб вони влаштували різдвяну вечерю, чому б і ні? Психологія для спортсменів важлива не менше, ніж будь-що інше. У розумних межах я хочу, щоб вони насолоджувалися святом. Це велика частина їхнього життя", — підкреслив наставник Форест.

Ситуація для команди Дайча залишається напруженою. Після мінімальної поразки від Фулгема (0:1) у понеділок, Ноттінгем Форест перебуває лише на одну позицію та на п'ять очок вище зони вильоту.

Проте тренер переконаний, що хоча він і стежить за цифрами та фізичними показниками, психологічне розвантаження у святковий період може дати команді більше користі, ніж сувора дієта.