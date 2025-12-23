Італія

Россонері заплатять за сербського форварда близько 5 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Мілан досяг домовленості щодо переходу нападника белградського Партизана Андрєя Костича. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За наявною інформацією, россонері заплатять за трансфер сербського таланта близько 5 мільйонів євро. Угода також передбачає різноманітні бонуси, які залежатимуть від виступів футболіста та командних досягнень.

У поточному сезоні Костич провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився дев’ятьма забитими м’ячами, привернувши увагу одного з лідерів Серії А.

Наразі Мілан посідає другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідера Інтера лише на одне очко. Свій наступний матч команда Массіміліано Аллегрі проведе 28 грудня проти Верони.