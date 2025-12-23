Німеччина

Нападник мюнхенської Баварії у центрі трансферного шторму.

Один із найяскравіших гравців поточної Бундесліги Майкл Олісе став головною трансферною ціллю для найбагатших клубів світу.

Як повідомляє інсайдер Крістан Фалькн, за ситуацією навколо 24-річного француза уважно стежать Реал Мадрид та Манчестер Сіті, які готові вступити в боротьбу за гравця вже найближчого літа. Головним ініціатором інтересу з боку містян є Пеп Гвардіола.

Журналіст підтверджує, що іспанський тренер був би щасливий бачити Олісе у своїй команді, розглядаючи його як ідеальне підсилення для правого флангу атаки. Своєю чергою, мадридський Реал бачить у Майклі частину своєї стратегії оновлення складу та заміну потенційним втратам у лінії нападу.

У поточному сезоні Олісе демонструє феноменальну продуктивність. На його рахунку вже 9 голів та 14 асистів у всіх турнірах. Його здатність створювати моменти з нічого та філігранна техніка зробили його незамінним елементом у схемі Венсана Компані.

Попри інтерес грандів, мюнхенський клуб не має жодного наміру розлучатися зі своїм діамантом. Нинішній контракт з футболістом розрахований до літа 2029 року. Експерти з Transfermarkt оцінюють ринкову вартість гравця у 130 мільйонів євро.