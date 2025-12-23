Іспанія

Манчестер Сіті достроково перервав оренду Клаудіо Ечеверрі в Баєрі через брак ігрової практики та відправляє його в Каталонію.

Перспективний аргентинський півзахисник Клаудіо Ечеверрі змінює клубну прописку посеред сезону.

19-річний вихованець Рівер Плейта, права на якого належать Манчестер Сіті, приєднається до іспанської Жирони на правах оренди. Цей перехід став результатом дострокового припинення співпраці гравця з леверкузенським Баєром.

Орендна угода з німецьким клубом була розрахована на весь сезон, проте містяни вирішили скористатися правом відкликати футболіста. Головною причиною стало те, що Ечеверрі практично не отримував ігрового часу під керівництвом Каспера Юльманна — конкуренція в складі лідерів Бундесліги виявилася занадто високою для молодого таланта.

Головний тренер фармацевтів підтвердив розрив угоди, зазначивши, що в поточній ситуації клуб не міг гарантувати Клаудіо необхідну кількість хвилин на полі. У Німеччині аргентинець задовольнився лише епізодичними виходами на заміну, що не сприяло його розвитку.

Ечеверрі офіційно стане гравцем Жирони з 1 січня 2026 року. Оренда розрахована до кінця поточного сезону. Відправка гравця в Жирону (яка входить до структури City Football Group) дозволить Манчестер Сіті краще контролювати процес адаптації гравця та забезпечити йому стабільну практику в чемпіонаті Іспанії.

Очікується, що в Жироні Ечеверрі зможе швидше адаптуватися до європейських вимог та продемонструвати свій дриблінг і креативність, якими він підкорив аргентинський чемпіонат. Каталонський клуб, своєю чергою, отримує серйозне підсилення в боротьбі за виживання.