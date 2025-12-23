Англія

Наставник Ліверпуля заявив, що дії захисника Тоттенгема не можна вважати звичайною ігровою боротьбою.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував епізод із травмою нападника Александра Ісака, яку той отримав у матчі 17-го туру АПЛ проти Тоттенгема. За словами нідерландського фахівця, жорсткий підкат Мікі ван де Вена ніс серйозну загрозу здоров’ю футболіста і не був типовою ігровою ситуацією.

Слот наголосив, що більшість травм у складі Ліверпуля не пов’язані з перевантаженням гравців.

"Більшість травм, які ми маємо, не пов'язані з перевантаженням. Якщо подивитися на травму Алекса, то вона не має нічого спільного з перевантаженням гравця. Те саме стосується і Ватару Ендо. Звичайно, є одна-дві травми, які можуть бути пов'язані з перевантаженням – Коді Гакпо має м'язову травму, так само як і Джо Гомес.

Так, травма Ісака була наслідком необережного підкату. Я багато говорив про підкат Хаві Сімонса, який, на мою думку, був абсолютно ненавмисним. Не думаю, що такий підкат може призвести до травми. Але підкат Ван де Вена – якщо зробити такий підкат 10 разів, то з 10 разів завжди є ймовірність, що гравець отримає серйозну травму", — підкреслив Слот.

У поєдинку проти шпор Александер Ісак забив свій третій гол у сезоні за Ліверпуль, однак одразу після жорсткого зіткнення у штрафному майданчику був змушений залишити поле. Після медичного обстеження у форварда діагностували перелом ноги.