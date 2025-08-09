Англія

Тренер команди поділився новинами про стан Миколенка та двох інших гравців.

У передсезонному матчі проти Роми захисник Евертона Віталій Миколенко був змушений покинути поле вже на 11-й хвилині через травму. Гравець вийшов у стартовому складі, але не зміг продовжити гру через пошкодження.

Головний тренер команди Девід Моєс прокоментував ситуацію з футболістом, зазначивши, що команда поки що не отримала повного медичного звіту. "Почекаємо, що скажуть медики, у нас ще не було шансу побачити звіт", — повідомив Моєс.

Окрім Миколенка, увага тренера була зосереджена й на двох інших гравцях: Паттерсон наразі проходить обстеження на наявність грижі, а Армстронг отримав невелике розтягнення стегна під час тренування.

Матч з Ромою завершився поразкою Евертона з рахунком 0:1. Також Артем Довбик провів на полі 80 хвилин, проте результативними діями не відзначився.

Стан Віталія Миколенка зараз є головним питанням для клубу, і вболівальники очікують на офіційні висновки медичної служби найближчим часом.