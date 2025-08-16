Англія

Успішний старт підопічних Пепа Гвардіоли в новій кампанії АПЛ.

Манчестер Сіті в рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 гостював у Вулвергемптона на Молінью Стедіум.

Ерлінг Голанд і Тіджані Рейндерс двічі уразили ворота господарів поля протягом трьох хвилин першого тайму поєдинку. У другій половині матчу норвежець відзначився вдруге й саме нідерландець асистував йому. Раян Шеркі встановив на табло підсумковий рахунок, раніше замінивши автора дубля.

Вулвергемптон наступної суботи, 23 серпня, гостюватиме в Борнмута, а Манчестер Сіті тоді ж прийматиме Тоттенгем.

Вулвергемптон — Манчестер Сіті 0:4

Голи: Голанд, 34, 61, Рейндерс, 37, Шеркі, 81

Вулвергемптон: Са — Доерті, Агбаду, Тоті — Гувер (Р. Гомеш, 73), Ж. Гомес, Андре (Лопес, 72), Вольфе (У. Буено, 72) — Бельгард (Аріас, 73), Ларсен (Хван, 82), Мунетсі

Манчестер Сіті: Траффорд — Льюїс (Нунеш, 66), Стоунз (Хусанов, 82), Діаш, Аїт-Нурі — Гонсалес, Рейндерс (О'Райлі, 66) — Бобб, Сілва, Доку (Мармуш, 66) — Голанд (Шеркі, 73)

Попередження: Доерті — Рейндерс, О'Райлі