Груда забив переможний м'яч на 89-й хвилині.

У матчі 3-го туру Англійської Прем’єр-ліги не обійшлося без сенсацій. Манчестер Сіті, попри домінування в першому таймі, поступився Брайтону на виїзді — 2:1.

Сіті активно розпочав гру — вже на 9-й хвилині Ерлінг Голанд змусив Вербруггена продемонструвати клас. На 19-й хвилині вже Брайтон відповів небезпечним ударом Каору Мітоми, але Траффорд врятував гостей.

Після кількох сейвів від голкіпера господарів Сіті все ж відкрив рахунок: Голанд (34) влучно реалізував передачу Мармуша — 0:1.

У другому таймі ситуація змінилась. Брайтон додав у активності, і на 67-й хвилині 39-річний Джеймс Мілнер впевнено реалізував пенальті — 1:1.

Фінальний акорд за господарями: Груда (89) обіграв захисника й забив переможний м’яч — 2:1.

Брайтон — Манчестер Сіті 2:1

Голи: Мілнер, 67 (пен), Груда, 89 - Голанд, 34

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, ван Геке, Данк, Де Кейпер — Гіншелвуд (Мілнер, 61), Балеба (Аярі, 61) — Мінте (Коппола, 90), Гомес (Груда, 61), Мітома — Велбек (Рюттер, 61)

Манчестер Сіті: Траффорд — Нунеш (Льюїс, 84), Хусанов (Діаш, 85), Стоунз, Аїт-Нурі — Сілва (Доку, 72), Родрі, Рейндерс — Бобб, Голанд, Мармуш

Попередження: Геке, Велтман — Хусанов, Аїт-Нурі