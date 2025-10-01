Англія

Утім, українець все ж пропустить найближчі матчі Ноттінгем Форест.

Головний тренер Ноттінгем Форест Анже Постекоглу прокоментував стан здоров’я українського захисника Олександра Зінченка, який отримав пошкодження у матчі проти Сандерленда.

"Йому не так уже й погано, у нього трохи болить пах. Чесно кажучи, він добре дограв матч, адже відчув дискомфорт досить рано. За останні три тижні він мав більше футболу, ніж за довгий час, тому не дивно, що відчував легкий біль.

Нічого серйозного, але це виведе його з гри завтра увечері і, ймовірно, на вихідні, адже відразу після цього стартує міжнародне вікно.

З ним і Дугласом Луїсом ми не будемо поспішати і переконаємося, що вони будуть готові до наступного періоду ігор після перерви на матчі збірних", – цитує слова Постекоглу BBC.

Таким чином, Зінченко пропустить гру Ліги Європи проти Мідтьюлланна 2 жовтня та, найімовірніше, матч АПЛ із Ньюкаслом 5 жовтня.