Football.ua представляє прев’ю матчу англійської Прем’єр-ліги, який відбудеться 26 жовтня та розпочнеться о 18:30.
Евертон — Тоттенгем, getty images
26 жовтня 2025, 09:10
У дев’ятому турі АПЛ на Гілл Дікінсон Стедіум зустрінуться команди, для яких кожне очко має особливу вагу. Евертон Давіда Мойєса спробує продовжити безпрограшну домашню серію на новій арені, тоді як Тоттенгем Томаса Франка прагне вийти з непростої смуги результатів і втримати статус однієї з найкращих виїзних команд чемпіонату.
ЕВЕРТОН — ТОТТЕНГЕМ
НЕДІЛЯ, 26 ЖОВТНЯ, 18:30 ▪️ ГІЛЛ ДІКІНСОН СТЕДІУМ, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Під керівництвом Девіда Моєса Евертон виглядає міцним і згуртованим колективом, особливо вдома. На Гілл Дікінсон Стедіум "іриски" досі не зазнали жодної поразки, набравши вісім очок у чотирьох турах. Ця домашня могутність дає їм тверду опору в сезоні, незважаючи на недавню виїзну поразку від Манчестер Сіті. Команда йде у середині таблиці, але відставання від зони єврокубків мінімальне. Для українського глядача цей матч цікавий, перш за все, участю Віталія Миколенка. Лівий захисник є стабільним гравцем основного складу, його енергійність та надійність у обороні роблять його ключовим елементом захисної лінії "ірисок".
Окрім цього, напередодні матчу Евертон отримав величезний буст: після відсутності в матчі з "містянами" через умови оренди до заявки повертається творчий лідер атаки Джек Гріліш. Його повернення має значно посилити креативний потенціал команди. Однак, не обійшлося без втрат: центральний захисник Брентвейт перенесе операцію на підколінному сухожиллі і вибуде на тривалий термін, що є серйозним ударом по обороні.
Томас Франк і його Тоттенгем переживають непростий період. Лише одна перемога в останніх п'яти матчах у всіх турнірах та поразка вдома від Астон Вілли викликали хвилю критики на адресу команди. Ситуацію ускладнює справжня епідемія травм: на лікарняному розташовані дев'ять гравців, включаючи ключових захисників Крістіана Ромеро та Дестіні Удогі, а також лінію атаки. Це серйозно обмежує тренера у виборі та ламає взаємодію в команді.
Проте, є в команді і світлий промінь – дивовижна виїзна форма. Тоттенгем – єдина команда в Прем'єр-лізі, що досі не програла на чужому полі, набравши 10 очок з 12 можливих. Їхня остання нічия 0:0 з Монако в Лізі Чемпіонів стала можливою завдяки блискучій грі воротаря Вікаріо. Саме на цю виїзну стійкість і надіються вболівальники "шпор" перед складним візитом до Ліверпуля.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Девіда Моєса. Так, на перемогу Евертона в основний час пропонується коефіцієнт 2.35, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 3.10. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.40.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЕВЕРТОН : Пікфорд — О’Браєн, Кін, Тарковські, Миколенко — Гарнер, Гана — Ндіає, Дьюзбері-Голл, Гріліш — Баррі
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Порро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Палінья, Сарр — Кудус, Сімонс, Тель — Коло Муані
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2