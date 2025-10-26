НЕДІЛЯ, 26 ЖОВТНЯ, 18:30 ▪️ ГІЛЛ ДІКІНСОН СТЕДІУМ, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Під керівництвом Девіда Моєса Евертон виглядає міцним і згуртованим колективом, особливо вдома. На Гілл Дікінсон Стедіум "іриски" досі не зазнали жодної поразки, набравши вісім очок у чотирьох турах. Ця домашня могутність дає їм тверду опору в сезоні, незважаючи на недавню виїзну поразку від Манчестер Сіті. Команда йде у середині таблиці, але відставання від зони єврокубків мінімальне. Для українського глядача цей матч цікавий, перш за все, участю Віталія Миколенка. Лівий захисник є стабільним гравцем основного складу, його енергійність та надійність у обороні роблять його ключовим елементом захисної лінії "ірисок".

Окрім цього, напередодні матчу Евертон отримав величезний буст: після відсутності в матчі з "містянами" через умови оренди до заявки повертається творчий лідер атаки Джек Гріліш. Його повернення має значно посилити креативний потенціал команди. Однак, не обійшлося без втрат: центральний захисник Брентвейт перенесе операцію на підколінному сухожиллі і вибуде на тривалий термін, що є серйозним ударом по обороні.

Томас Франк і його Тоттенгем переживають непростий період. Лише одна перемога в останніх п'яти матчах у всіх турнірах та поразка вдома від Астон Вілли викликали хвилю критики на адресу команди. Ситуацію ускладнює справжня епідемія травм: на лікарняному розташовані дев'ять гравців, включаючи ключових захисників Крістіана Ромеро та Дестіні Удогі, а також лінію атаки. Це серйозно обмежує тренера у виборі та ламає взаємодію в команді.

Проте, є в команді і світлий промінь – дивовижна виїзна форма. Тоттенгем – єдина команда в Прем'єр-лізі, що досі не програла на чужому полі, набравши 10 очок з 12 можливих. Їхня остання нічия 0:0 з Монако в Лізі Чемпіонів стала можливою завдяки блискучій грі воротаря Вікаріо. Саме на цю виїзну стійкість і надіються вболівальники "шпор" перед складним візитом до Ліверпуля.