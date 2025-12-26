Англія

Англійці шукають тимчасову заміну травмованому Ісаку.

Ліверпуль змушений виходити на трансферний ринок в пошуках нападника на тлі важкої травми Александера Ісака.

За інформацією Caught Offside, керівництво «червоних» розглядає можливість орендувати до кінця поточного сезону нападника Парі Сен-Жермен Гонсалу Рамуша.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Гонсалу Рамуш відіграв за ПСЖ 23 матчі, забив девʼять голів та віддав одну результативну передачу.