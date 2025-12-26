Португалець вірить в талановитого англійця.
Коббі Мейну, Getty Images
26 грудня 2025, 17:56
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про півзахисника команди Коббі Мейну. Цитує португальського фахівця BBC.
«Мейну грав на різних позиціях. Він може зіграти на позиції Каземіро. Також може грати у трійці центральних півзахисників, так, як ми грали в останньому матчі проти Астон Вілли. Коббі може грати на позиції, яку займав у тому матчі Маунт.
Він майбутнє Манчестер Юнайтед. Таке моє відчуття. Йому просто потрібно дочекатися свого шансу. У футболі все може змінитись за два дні», – заявив Аморім.
Цього сезону Коббі Мейну відіграв за Манчестер Юнайтед 12 матчів (302) хвилини та віддав одну результативну передачу.