Англія

Португалець вірить в талановитого англійця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про півзахисника команди Коббі Мейну. Цитує португальського фахівця BBC.

«Мейну грав на різних позиціях. Він може зіграти на позиції Каземіро. Також може грати у трійці центральних півзахисників, так, як ми грали в останньому матчі проти Астон Вілли. Коббі може грати на позиції, яку займав у тому матчі Маунт.

Він майбутнє Манчестер Юнайтед. Таке моє відчуття. Йому просто потрібно дочекатися свого шансу. У футболі все може змінитись за два дні», – заявив Аморім.

Цього сезону Коббі Мейну відіграв за Манчестер Юнайтед 12 матчів (302) хвилини та віддав одну результативну передачу.