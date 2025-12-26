Франція

Трагедія у Франції.

Пішов з життя колишній головний тренер Монпельє та Марселя Жан-Луї Гассе у віці 72 років. Про це повідомляє офіційний сайт «олімпійців».

«Клуб втратив не просто тренера: він втратив шановану фігуру у футбольному світі, досвідченого тактика та людину, глибоко віддану цінностям спорту.

У Марсель він привніс свій спокій, почуття рівноваги та мудрий погляд на речі. Його цінували як гравці, так й керівництво. Він залишив про себе враження справедливої ​​і уважної людини, що глибоко шанується як у роздягальні, так і за її межами», — йдеться в заяві Марселя.

Гассе обіймав посаду головного тренера Марселя з лютого по червень 2024 року. У своєму дебютному матчі на посаді головного тренера «олімпійців», його команда перемогла Шахтар (3:1), що дозволило їй вийти в 1/8 фіналу Ліги Європи.