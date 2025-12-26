Італія

Бразилець міг опинитися в Італії.

Центральний захисник кіпрського Пафоса Давід Луїс згадав часи спільної роботи в Челсі з італійським фахівцем Антоніо Конте. Цитує бразильського ветерана Corriere dello Sport.

«Коли я був в Челсі, ми постійно сварилися з Конте, але обидва хотіли одного і того ж — перемоги.

Я думав, він сердився на мене багато років. Але потім ми виграли Прем'єр-лігу та Кубок Англії. Перед поверненням до Європи він хотів бачити мене у Наполі.

Він сказав, що йому потрібний такий гравець, як я, енергійний і божевільний. У результаті я не поїхав, бо не мав європейського паспорта», – сказав Луїс.