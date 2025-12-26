football.ua
  • Англія

    26 грудня 2025, 15:02

    Берн: Я ненавиджу Ліверпуль з 90-х

    Захисник Ньюкасла пригадав драматичний матч 1996 року та пояснив своє ставлення до принципового суперника.

    Ден Берн, getty images
    Ден Берн, getty images 26 грудня 2025, 15:02

    Захисник Ньюкасла Ден Берн зізнався, що з дитинства має особливе ставлення до Ліверпуля, яке, за його словами, межує з ненавистю. Про це футболіст розповів в інтерв’ю FourFourTwo.

    "Я ненавиджу Ліверпуль з 90-х — з того моменту, коли побачив Кевіна Кігана з опущеною головою за рекламними щитами на Енфілді", — згадав Берн легендарний матч 1996 року, в якому Ньюкасл поступився 3:4 після гола Стіна Коллімора в компенсований час.

    За словами захисника, це ставлення сформувалося ще в його вболівальницькі роки:

    "Як фанат Ньюкасла, я звик одночасно поважати їх — ми схожі, робітничі міста — і ненавидіти, тому що вони надто хороші. Вони постійно перемагають", — зазначив Берн.

    Водночас футболіст підкреслив коректну поведінку гравців Ліверпуля після фіналу Кубка ліги минулого сезону, в якому Ньюкасл здобув перемогу з рахунком 2:1:

    "Ван Дейк одразу підійшов і привітав нас. Усі вони були класними. Думаю, того дня вони розуміли, що були переграні", — додав захисник.

    Берн також визнав, що суперництво між командами лише загострюється:

    "З огляду на все, що відбувалося влітку, це, ймовірно, ще більше підігріло протистояння. З точки зору вболівальників це дуже відчутно — там справді є щось велике. Тому мені б дуже хотілося обіграти їх у чемпіонаті, поки я ще тут", — підсумував футболіст.

    Нагадаємо, сьогодні Ньюкасл зіграє матч проти Манчестер Юнайтед, він відбудеться о 22:00 на Олд Траффорд. 

    Сергій Владиченко

    Football.ua

    Ден Берн

    Ньюкасл Юнайтед

    FourFourTwo

