Берн: Я ненавиджу Ліверпуль з 90-х

Захисник Ньюкасла пригадав драматичний матч 1996 року та пояснив своє ставлення до принципового суперника.

Захисник Ньюкасла Ден Берн зізнався, що з дитинства має особливе ставлення до Ліверпуля, яке, за його словами, межує з ненавистю. Про це футболіст розповів в інтерв’ю FourFourTwo.

"Я ненавиджу Ліверпуль з 90-х — з того моменту, коли побачив Кевіна Кігана з опущеною головою за рекламними щитами на Енфілді", — згадав Берн легендарний матч 1996 року, в якому Ньюкасл поступився 3:4 після гола Стіна Коллімора в компенсований час.

За словами захисника, це ставлення сформувалося ще в його вболівальницькі роки:



"Як фанат Ньюкасла, я звик одночасно поважати їх — ми схожі, робітничі міста — і ненавидіти, тому що вони надто хороші. Вони постійно перемагають", — зазначив Берн.

Водночас футболіст підкреслив коректну поведінку гравців Ліверпуля після фіналу Кубка ліги минулого сезону, в якому Ньюкасл здобув перемогу з рахунком 2:1:



"Ван Дейк одразу підійшов і привітав нас. Усі вони були класними. Думаю, того дня вони розуміли, що були переграні", — додав захисник.

Берн також визнав, що суперництво між командами лише загострюється:



"З огляду на все, що відбувалося влітку, це, ймовірно, ще більше підігріло протистояння. З точки зору вболівальників це дуже відчутно — там справді є щось велике. Тому мені б дуже хотілося обіграти їх у чемпіонаті, поки я ще тут", — підсумував футболіст.