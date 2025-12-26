Англія

Головний тренер "червоних дияволів" готовий відмовитися від улюбленої тактики 3-4-3 заради ефективності наявних гравців.

Керманич Манчестер Юнайтед Рубен Аморім припустив, що може припинити використання своєї звичної формації з трьома центральними захисниками. Як повідомляє Sky Sports, португальський фахівець усвідомив, що поточний склад команди потребує іншого підходу.

"Ми можемо грати за іншою схемою, щоб витиснути більше якості з цих футболістів. Якщо ми хочемо грати в ідеальні 3-4-3, нам потрібно витратити багато грошей і часу.

Я починаю розуміти, що цього не станеться. Тож, можливо, мені доведеться адаптуватися", — заявив Аморім.

Наразі Манчестер Юнайтед посідає сьому сходинку в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. Вже сьогодні, у п'ятницю, команда Аморіма прийматиме на власному полі Ньюкасл.