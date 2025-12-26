Англія

Головний тренер критикує команду за гру при кутових і штрафних.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот жорстко висловився про гру команди при стандартних положеннях і перспективи потрапляння до четвірки АПЛ. Слова фахівця передає ESPN.

"Ми дуже розчаровані тим місцем, яке посідаємо зараз у чемпіонаті. Минулого року Ліверпуль не пропустив жодного гола зі стандарту станом на середину сезону. З тим, як ми граємо при кутових або штрафних суперників, неможливо потрапити до четвірки кращих. Ми взагалі єдині з верхньої частини таблиці, хто має від'ємну статистику стандартних положень. У нас "-8", і при цьому ми ще посідаємо п’яте місце", – розповів Слот.

Наразі Ліверпуль має 29 очок після 17 турів. Стільки ж набрав і Челсі, але лондонці випереджають "червоних" через кращу різницю забитих та пропущених м’ячів.

Наступний матч підопічні Слота зіграють завтра, 27 грудня, проти Вулвергемптона. Стартовий свисток заплановано на 17:00 за київським часом.