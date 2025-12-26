Англія

Юний півзахисник хоче повторити шлях Скотта Мактомінея, щоб довести свою цінність керівництву "червоних дияволів".

Півзахисник Манчестер Юнайтед Коббі Мейну має намір довести рідному клубу свою спроможність на ділі.

20-річний англієць планує перебратися до Наполі на правах оренди в січні, щоб отримати регулярну ігровую практику, якої йому бракує під керівництвом Рубена Аморіма. Хоча португальський фахівець наразі не бачить хавбека в основі, сам гравець впевнений у власних силах.

ТОП-10 угод, які можуть підкорити зимове трансферне вікно

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Мейну хоче яскраво проявити себе в Неаполі, наслідуючи приклад Скотта Мактомінея. Його мета — повернутися до Манчестера з чітким посилом: "Не повторюйте старих помилок". Мейну прагне показати, що відмова від власних вихованців може дорого коштувати клубу.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед продав Скотта Мактомінея до Наполі влітку 2024 року. Вихованець манкуніанців став справжнім відкриттям у Серії А: він допоміг команді Антоніо Конте здобути чемпіонство та був визнаний найкращим гравцем турніру.