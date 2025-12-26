Італія

"Матрацники" не в захваті.

Римська Рома запропонувала мадридському Атлетіко обмінятися нападниками. Про це повідомляє журналіст Еміліо Хуарес.

За інформацією джерела, мова йде про обмін українського форварда Артема Довбика на італійця Джакомо Распадорі.

Зазначається, що керівництво «матрацників» поки не погодилося на такий варіант. Мадридці хочуть отримати гроші за свого нападника.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 14 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі. В свою чергу, Джакомо Распадорі провів у складі Атлетіко також 14 поєдинків, відзначившись двома голами та трьома асистами.