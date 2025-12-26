Але поки команда іспанця у ролі наздоганяючого.
Пеп Гвардіола, Getty images
26 грудня 2025, 20:51
Головний тренер Манчестер Сіті висловився про боротьбу за перемогу в чемпіонаті Англії. Цитує іспанського фахівця BBC.
«Я хотів би випереджати всіх на десять очок, але що є, то є. Арсенал грає дуже добре, але ми теж на вірному шляху.
Зараз кінець грудня, і ми боремося у Лізі чемпіонів, в АПЛ, у півфінал/ Кубка ліги, незабаром Кубок Англії.
Ряд наших важливих гравців повертається, тож давайте крок за кроком, гра за грою, йти вперед. Подивимося, що відбуватиметься далі», – сказав Гвардіола.
Зараз Ман Сіті знаходиться в двох очках від лідируючого Арсеналу.