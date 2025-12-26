Англія

Але поки команда іспанця у ролі наздоганяючого.

Головний тренер Манчестер Сіті висловився про боротьбу за перемогу в чемпіонаті Англії. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Я хотів би випереджати всіх на десять очок, але що є, то є. Арсенал грає дуже добре, але ми теж на вірному шляху.

Зараз кінець грудня, і ми боремося у Лізі чемпіонів, в АПЛ, у півфінал/ Кубка ліги, незабаром Кубок Англії.

Ряд наших важливих гравців повертається, тож давайте крок за кроком, гра за грою, йти вперед. Подивимося, що відбуватиметься далі», – сказав Гвардіола.

Зараз Ман Сіті знаходиться в двох очках від лідируючого Арсеналу.