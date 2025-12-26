Англія

Boxing Day вже не той…

Легенда англійського футболу Алан Ширер висловився про рішення АПЛ провести лише одну гру в Boxing Day. Його слова наводить BBC.

«Не можу повірити, що в Boxing Day лише одна гра. Я не пам'ятаю, коли востаннє я мав вихідний у Boxing Day. Завжди працював цього дня. Я продовжував це робити і після завершення кар'єри як волонтер на програмі Match of the Day.

Але Бог знає, як довго тепер я не працюватиму в Boxing Day. Здається божевіллям, що в цей день лише одна гра, це дуже дивно.

Куди котиться світ? Решта Європи, наприклад, Німеччина та Іспанія, відпочивають. Але все своє життя я спостерігав спорт у Boxing Day та навколо нього. Дивно, що зараз лише один матч.

Спорт у Boxing Day – важливе явище у нашій країні. Зазвичай у цей час відбувається дуже багато матчів. Думаю, я пропав би без цього. Бог знає, що було б, якби не було футболу в цей день», – сказав Ширер.

Єдиний матч в АПЛ, який буде зіграно в «День подарунків» є Манчестер Юнайтед — Ньюкасл.