Англія

Кольєр повернувся до клубу для реабілітації після травми.

Манчестер Юнайтед достроково відкликав свого опорного півзахисника Тобі Кольєра з оренди у Вест Бромвічі. Про це повідомляє The Athletic.

Футболіст уже повернувся до розташування "червоних дияволів", де проходитиме реабілітацію після ушкодження литкового м’яза. Орієнтовні строки відновлення гравця становлять близько восьми тижнів.

Попри те, що орендна угода з Вест Бромвічем була розрахована до кінця сезону, керівництво Манчестер Юнайтед вирішило залишити Кольєра в команді. Очікується, що після відновлення він складе конкуренцію Коббі Мейну в опорній зоні.

У поточному сезоні Тобі Кольєр провів 12 матчів у Чемпіоншипі, в яких відзначився однією результативною передачею.