Англія

Нідерландець налаштовує команду на перемогу.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився напередодні матчу 18-го туру АПЛ з Вулвергептоном. Його слова наводить офіційний сайт «червоних».

Зараз вся увага зосереджена виключно на суботньому матчі з Вулвергемптоном, де ми прагнутимемо розвинути успіх, досягнутий останнім часом, і завершити рік на мажорній ноті перед нашими вболівальниками на Енфілді.

Я знаю, що багато хто стежитиме за цією грою, дивитиметься на становище наших суперників у турнірній таблиці і чекатиме нашої перемоги, але ми розуміємо, що це буде надзвичайно складна гра проти команди, яка буде дуже мотивована», — заявив ван Дейк.

Матч між Ліверпулем та Вулвергемптоном відбудеться 27 грудня, о 17:00 за київським часом.