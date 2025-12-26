Англія

Бразилець багато працював з італійськими тренерами.

Колишній захисник Челсі Давід Луїс висловився про спільну роботу з Мауріціо Саррі в лондонській команді. Його слова наводить Corriere dello Sport.

«Найособливішим був Саррі. Я мало не почав курити через нього… Щодня він викликав мене до кабінету і заявляв, що нам треба поговорити. Він викурював одну, дві, три сигарети, вів розмову, а я казав: «Будь ласка, відчиніть вікно». На що він відповідав: "Замовкни, нам треба поговорити про футбол". Він був фантастичним тренером та людиною.

Перемога у фіналі Ліги Європи? Саррі захоплювався медаллю, як дитина. І я був такий радий за нього, навіть більше, ніж усім титулам, які я виграв у своєму житті.

Він прийшов до нас із величезною пристрастю і хотів змінити все за місяць. Я був одним із тих, хто намагався його заспокоїти: «Заспокойся, це зовсім не те, що у Наполі».

Була ситуація з Азаром — він просив його пресингувати, сердився і кидав папери на підлогу. Я ходив до нього, щоб пояснити, що в Челсі інший стиль гри. Після перших трьох місяців він відкрився нам. І ми відкрилися йому. Команда покращилася: ми посіли третє місце у Прем'єр-лізі та виграли Лігу Європи, домінуючи у фіналі», – сказав Луїс.