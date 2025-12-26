Англія

Капітан "синіх" упевнений, що команда продовжує розвиватися і з часом ставатиме лише сильнішою.

Капітан Челсі Ріс Джеймс поділився думками щодо зростання команди під наставництвом головного тренера Енцо Марески. На думку захисника, результати клубу за останній рік є найкращим доказом правильного вектору розвитку.

"Думаю, досягнення минулого сезону говорять самі за себе. Вони демонструють, як далеко ми просунулися і яких цілей прагнемо досягти.

Я переконаний, що з часом ми ставатимемо тільки кращими та сильнішими", — наводить слова Ріса Джеймса пресслужба "синіх".

Варто нагадати, що під керівництвом Марески колектив у травні став переможцем Ліги конференцій, а в липні додав до своєї скарбнички трофей Клубного чемпіонату світу.