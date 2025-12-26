Англія

Головний тренер Арсенала дав оновлення щодо стану ключових гравців команди.

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета поділився оновленням щодо термінів повернення з лазарету двох важливих гравців команди — Кая Гаверца та Габріеля Магальяєша.

За словами іспанського фахівця, німецький півзахисник уже близький до відновлення:



"Я думаю, що повернення Кая Гаверца на поле — це питання кількох днів, якщо не тижнів. Подивимося, як він почуватиметься під час наступного етапу відновлення. Це гравець, якого нам бракує, адже він виводить команду на інший рівень. Він дуже близький до того, щоб вийти на поле, і я дуже радий, що зовсім скоро це станеться", — зазначив Артета.

Що стосується захисника Габріеля Магальяеса, то його повернення потребує більше часу:



"Нам потрібно дати йому трохи більше часу, тому що він ще не повернувся до тренувань. Сподіваюся, що він відновиться якомога швидше, зважаючи на поточну ситуацію в захисті", — додав наставник "канонірів".

Нагадаємо, що наразі в лазареті Арсенала, окрім Гаверца та Габріеля, перебувають Крістіан Москера, Макс Доуман, Бен Вайт, Габріель Мартінеллі та П’єро Інкап’є.

Після 17 турів АПЛ Арсенал є лідером в турнірній таблиці — відрив від Манчестер Сіті два очки.