Англія

В Лондоні неабиякий гвалт.

Колишній півзахисник Тоттенгема Джеймі О'Хара зробив суперечливу заяву щодо статусу Челсі у футбольному світі порівняно зі "шпорами". Його слова наводить talkSPORT.

"Що собою являє Челсі? Це великий клуб завдяки роману абрамовичу, чи не так? Слід віддати належне, вони витратили багато грошей, кілька разів купили титул, але для них важливий матч – це матч проти Тоттенгема. І нас це не хвилює.

Тоттенгем — найбільший клуб Лондона. У світовому масштабі Тоттенгем є більш значущим клубом, ніж Челсі. У нас багата історія.

Хоч мені і неприємно це говорити, але Арсенал, напевно, найбільший клуб Лондона на міжнародному рівні, з огляду на його історію та гру в епоху АПЛ.

Челсі – великий клуб завдяки грошам абрамовича. Але в світовому масштабі Тоттенгем більший клуб", – сказав О'Хара.

Матч між Тоттенгемом та Челсі відбудеться сьогодні, о 19:30 за київським часом.