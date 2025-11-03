Англія

Команда Девіда Моєса не втримала перевагу в заключному матчі 10-го туру АПЛ.

У поєдинку, що завершував 10-й тур англійської Прем’єр-ліги, Сандерленд і Евертон розписали нічию — 1:1.

Гості повели в рахунку вже на 15-й хвилині після точного удару Ільмана Ндіає, проте одразу після перерви господарі відновили паритет — Граніт Джака записав на свій рахунок забитий м'яч.

Обидва клуби мали шанси вирвати перемогу наприкінці гри, але ані Г'юму, ані Бету змінити ситуацію на табло не вдалося. Українець Віталій Миколенко, своєю чергою, провів на полі весь матч.

Сандерленд — Евертон 1:1

Голи: Джака, 46 - Ндіає, 15

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Баллард, Гертрейда, Мандава — Траоре (Броббі, 82), Джака, Садікі, Ле Фе — Іcідор (Тальбі, 82)

Евертон: Пікфорд — О'Браєн (Алькарас, 83), Тарковські, Кін, Миколенко — Гує, Гарнер — Ндіає (Макніл, 62), Дьюзбері-Голл (Іроегбунам, 83), Гріліш — Баррі (Бету, 57)

Попередження: Садікі, Мукіеле, Г'юм — Баррі, Алькарас