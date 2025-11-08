Англія

МЮ не програє у чотирьох матчах поспіль.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився напередодні матчу 11-го туру АПЛ з лондонським Тоттенгемом. Його слова наводить офіційний сайт МЮ.

"Ми вже багато про це говорили, тому повторюся: так, ми стали більш впевненими. Ми стали більше вірити в те, що можемо виграти будь-який матч. З іншого боку, остання гра вийшла непростою, тому що в деяких моментах зустрічі ми не були тією командою, якою повинні бути кожну хвилину матчу.

Ми не повинні забувати, що нам ще належить дуже багато роботи, треба бути краще готовими до будь-яких поворотів під час гри. Нам потрібно багато зробити і домогтися прогресу, щоб перемагати в важливих матчах і грати стабільно. Команда впевнена в собі, але це не скасовує того факту, що в деяких матчах у нас виникають проблеми, і ми повинні діяти краще.

Зараз ми краще контролюємо хід матчу, і можемо змінювати гру, якщо в якийсь момент виникають труднощі. У тому числі й тому, що у нас є гравці, здатні виправити ситуацію для нас своїми індивідуальними діями. У матчі з Ноттінгемом ми начебто і контролювали матч, але енергія була не та, і це відчувалося з самого початку.

Гра в обороні? Так, це проблема, особливо якщо подивитися на сучасний футбол. Всі команди, які багато виграють, не пропускають так часто і не дають бити в площину воріт. Навіть якщо у вас є талановиті гравці, які можуть забити гол і принести вам перемогу, футбол — це командна гра, тому нам потрібно краще захищатися, бути агресивнішими.

Знову ж таки, це стосується енергії. Якщо ми заряджені енергією так, як треба, ми захищаємося краще, так що все взаємопов'язано. Загалом, нам є над чим працювати — ми не можемо допустити такої кількості пропущених голів", — заявив Аморім.

Матч між Тоттенгемом та МЮ відбудеться сьогодні, о 14:30 за київським часом.