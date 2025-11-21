Англія

Іспанець довіряє італійцю.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про воротарів команди Джеймса Траффорда та Джанлуїджі Доннарумму. Цитує іспанця BBC.

"У нас два неймовірні воротарі – Джіджі та Джеймс. Я був дуже вражений тим, як Траффорд виріс з того часу, як залишив академію.

Що стосується Джіджі, то коли в 17 років ти виходиш у стартовому складі Мілана, це означає, що ти особливий. Усі гравці кваліфікувалися на чемпіонат світу, і, сподіваюся, Джіджі зможе зробити це останнім.

Адаптація Доннарумми? Досить добре з погляду фізичної форми. Я не знаю нікого більш фізично розвиненого, ніж він. Джіджі грає непогано, але загалом команда останнім часом добре прогресує, і це допомагає воротарям", – сказав Гвардіола.

Цього сезону Доннарумма провів за Ман Сіті 12 матчів, пропустив сім м'ячів та шість разів відіграв "на нуль".