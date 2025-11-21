Англія

"Дербі північного Лондону".

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився напередодні матчу із Тоттенгемом в рамках 12-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Це велике місто і ми боремося за ту частину Лондона, яку хочемо підкорити. Вони хочуть того ж. За ці роки домінуюча команда багато разів змінювалася.

Це просто чудово, особливо коли граємо вдома перед вболівальниками. Ми знаємо, яку енергію вони привноситимуть, яку енергію команда вкладатиме в кожну дію.

Для нас велика честь грати в такому матчі, тому ми з нетерпінням чекаємо на неділю", – сказав Артета.

Матч між Арсеналом та Тоттенгемом відбудеться 23-го листопада, о 18:30 за київським часом.